14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円安の5万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては909.61円安。出来高は1万7393枚だった。 TOPIX先物期近は3570ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIX現物終値比59.03ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52910-460 17393 日経2