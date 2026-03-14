米国とイスラエルによるイラン空爆に伴う原油価格の急騰を受けて、台湾当局はガソリン・軽油については既存の「二重値上げ抑制措置」に加え、緊急値上げ抑制措置も並行して発動し、市民の負担の軽減を図る方針を打ち出した。台湾メディアが伝えた。台湾・中央通信社によると、二重値上げ抑制措置は石油元売り大手の台湾中油が国内の民生物価安定を目的に、価格を調整する際に採用している。「近隣アジア諸国の最低価格」と「原油価