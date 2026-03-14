ソフトバンクの松本晴が14日のDeNA戦に先発する。開幕に向けて90球をめどに投げる予定だ。前回6日の阪神戦は5回4安打1失点だったが、納得のいく内容ではなかったと振り返る。「下半身の使い方がうまくいかなかった。1週間の取り組みで良くなっているので、いろんな変化球を使いながら、どんな感じで抑えられるのかやっていきたい」と話した。