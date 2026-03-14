やってやれ、健介！ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が13日、東京都内のソフトバンクグループ本社で行われた激励会に出席し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤健介外野手（32）に激励のメールをを送ったことを明かした。今大会では12打数無安打と苦しんでいるが、球界最高峰のヒットメーカーがこのまま終わるわけはない。必ず復活し、世界一連覇に貢献すると信じている。じっとしてはいられなかっ