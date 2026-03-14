日本ハムの清宮幸が滑り込みでの開幕1軍入りを見据えた。11日の春季教育リーグ・オイシックス戦で右肘関節炎から約3週間ぶりに実戦復帰し、翌12日の楽天戦では復帰後初安打。千葉・鎌ケ谷で練習し「やっとシーズン始まってきたなという感じはしました」と振り返った。春季キャンプ中にまさかの離脱。次戦からは守備位置にも就く予定で「ボスは見ていると思うので、やれることをやるだけ」と誓った。