ソフトバンクのドラフト2位新人・稲川（九州共立大）が、残りのオープン戦期間中にリリーフでの開幕1軍入りを懸けた“適性テスト”に臨む。ここまで4試合に登板し、計4イニングを1安打1四球無失点。自己最速を更新したMAX154キロの球速を武器に5三振を奪うなど結果を残している。4試合は全てイニング頭からの投球だったが、首脳陣は走者を置いた場面からの投球も見ていく方針。倉野投手コーチは「今の時期だから言えることです