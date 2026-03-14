お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（39）が12日深夜に放送されたテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。給料の大半をつぎ込んでいるものを明かした。今回は「逆武勇伝王決定戦」と題して放送され、出演したお笑い芸人たちが“しょぼすぎて笑える”エピソードを披露した。森下の相方・初瀬悠太が「コイツは服にめっちゃハマってて」と切り出して「今、給料の大半を服を買う。しかも結構高い服を」と暴露