宮崎市教育委員会は１３日、市立中で複数の男子生徒が学習用タブレットなどで複数の女子生徒を盗撮する事案があったと明らかにした。市教委は県警に事案について相談したという。発表によると、男子生徒らは昨年７月、学習用タブレットやペン型カメラを用い、複数の女子生徒を盗撮していた。学校は男子生徒らに聞き取り調査を行い、撮影データを確認した。市教委は盗撮した画像の共有や拡散については明らかにしなかった。市