日本ハムの育成ドラフト1位・常谷拓輝内野手（22＝北海学園大）が13日、14日からの巨人とのオープン戦2連戦（東京ドーム）に同行することが決まった。当初はドラフト3位・大塚瑠晏（22＝東海大）と共に12日の楽天2連戦（静岡）まで同行する予定だったが、猛アピールが実を結んでルーキーで唯一の“1軍延長”が決定。強肩と広角に打てる即戦力内野手が、開幕前の支配下切符を狙う。開幕まで残り2週間を切り、ルーキーの常谷が1