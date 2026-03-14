【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表は、米マイアミのローンデポ・パークで14日午後9時（日本時間15日午前10時）から準々決勝でベネズエラと対戦する。13日は試合会場で約1時間半、非公開で打撃練習などを行った。先発投手は日本が山本由伸（ドジャース）で、ベネズエラはランヘル・スアレス（レッドソックス）。1次リーグC組1位の日本は、D組2位のベネズエラとWBCで初めて顔を