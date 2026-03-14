◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)バスケットボールの最高峰・NBAで両チームの日本人選手が出場。ブルズの河村勇輝選手がレイカーズの八村塁選手との対戦を振り返りました。試合後取材に応じた河村選手は黄色いユニホームを取り出し「いただきました。（汗で）ぬれています」と八村選手とユニホームを交換したことを明かしました。スタメン出場した八村選手は15得点1アシスト1リバウン