令和8年3月11日は、東日本大震災が発生して15年を迎える。今回は10年前、平成28（2016）年3月20日放送「皇室ご一家」（第1849回天皇皇后両陛下東日本大震災五周年追悼式へ）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の上皇ご夫妻を「天皇皇后両陛下」、現在の天皇陛下を「皇太子さま」、秋篠宮家の長女・小室眞子さんを「眞子さま」などと記載する。東日本大震災五周年追悼式東日本大震災から5年を迎