「これ、これ！これが聴きたかったんだよ」「えっ!?なんでこの曲？」毎年、テレビの前ではいろいろな感想が飛び交っていると思いますが、歌手に何を歌わせるのか曲目を決めるのはNHKです。大先輩のお一人で、こんなわたしのことをかわいがってくださった島倉千代子さんがお亡くなりになったこの年、わたしが歌わせていただいたのは、同年にリリースした新曲『男の火祭り』です。『紅白』のステージに立てるだけで幸せだと