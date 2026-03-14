全日本プロレスの安齊勇馬（２６）が青柳優馬（３０）の復帰戦（１５日、後楽園ホール）を前に胸中を語った。安齊は昨年１１月の「世界最強タッグ決定リーグ戦」に優馬とのタッグでエントリー。ところが優馬が同月、静岡・沼津市内で免許が失効している状態で交通事故を起こし、団体から３か月謹慎等の処分を受けたことで全戦不戦敗に。「青柳優馬、ほんとにバカ野郎！」とその後コメントを残すなど怒髪天をついていた。優馬