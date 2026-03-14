インスタグラムで報告ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に、チームスタッフが突如思わぬ事態に見舞われたことを報告した。「どうしたらいいか分からない」と胸の内を明かしたのは、日本チームのアナリストを務めているウィル・アイアトン氏。ドジャース・大谷翔平の通訳として知られる同氏はTikTokアカウン