お笑いコンビ・タイムマシーン3号が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。タイムマシーン3号＝テレビ朝日提供今年で結成26年の2人だが、ブレイクしたのは2年ほど前。下積み時代は2人そろって新宿・歌舞伎町のコンビニでバイトするなど苦労を重ねた。関太の故郷は群馬県の標高1,000m近い山の中だそうで、自然豊かな中で育ち、子どもの頃は山で花の蜜を吸って遊び、実家のカレ