10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組（東京プール）で日本最終戦となるチェコ戦が行われた。試合前のライブパフォーマンスでは、B’zの稲葉浩志（61）がNetflixの大会応援ソングである『タッチ』を披露。パワフルな歌声で、4万2,340人の観客を大いに盛り上げた。「『タッチ』はあだち充さん原作の同名漫画が’85年にアニメ化され、そのオープニング曲として人気を博しました。岩崎良美さんによる歌唱