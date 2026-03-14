1.甘えたい感情 リビングでくつろいでいるときや、何かの作業に没頭しているとき、「にゃーん」と高めの声で長く鳴く場合は、甘えたい気持ちのサインです。 近くにすり寄ってきたり、足元にまとわりついたり、前足でちょんと触れたりする仕草もよく見られます。 これは「撫でてほしい」「遊んでほしい」という気持ちのあらわれ。短時間でも目を合わせて声を返したり、軽く撫でたりすると、安心して鳴きやむことが