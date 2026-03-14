従来のシャープな印象のウルフカットとは異なり、いまのウルフスタイルはレイヤーの段差を抑えた、柔らかな質感が特徴です。トップのふんわり感と襟足のくびれを作ることで、気になる輪郭やボリュームダウンの悩みをスマートにカバー。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代を洗練された印象へ導く、こなれウルフをご紹介します。 ハイライトが際立つスタイリッシュウルフ