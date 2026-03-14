神戸の春のいちご狩りシーズン到来を告げる開園式が13日、神戸市北区で行われた。北区有野町二郎で行われた開園式では、神戸市や兵庫県、神戸市観光園芸協会、JA兵庫六甲などの関係者が集い、テープカットでは地元の有野幼稚園の園児とともに開園を祝った。テープカットを行う関係者と園児2026年3月13日、神戸市北区有野町二郎でその後の試食会では、園児たちが実際にイチゴを摘み取り、「おいしい！」「大きい！」「あま