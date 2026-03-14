キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は駅に潜む「ぶつかりおじさん」の返り討ち劇だ。故意に突っ込む卑劣な男。だが標的は殺気に敏感なアメフト経験者だった。「故意にぶつかってる割にメチャクチャ軽かったですよ？」という冷徹な指摘に、男は「うっ」と呻き退散する。40代男性がダサすぎる加害者を一喝した、痛快な結末の実態とは――。※※※※人ごみで故意に激突してくる