4月14日スタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の追加キャストとして、横田真悠の出演が発表された。冷徹無比なIT社長・根尾光誠（高橋）の秘書役を演じる。【写真】横田真悠、キュートな笑顔の撮りおろしショット本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野