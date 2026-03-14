ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝に入る。１次ラウンド（Ｒ）では、前回優勝の日本が４連勝で順当に８強入りした一方、「史上最強」の呼び声高い米国が敗退の危機に瀕するなど、予想外の展開もあった。米ヒューストンラウンドでは、イタリアが大躍進。Ｂ組やＣ組では「失点率」が大きくクローズアップされ、注目を集めた。▽Ａ組各チーム実力接近の中、第１回準優勝で、マルティネス（巨人）、モイネロ（ソフトバンク）らを