◆ＷＢＣ準々決勝カナダ―米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣＡ組１位カナダのウィット監督が１３日（日本時間１４日）がメディア対応。米国との準々決勝に向けて「カナダ全体を喜ばせたい」と、２００６年以来２０年ぶりの金星を誓った。指揮官は「特にミーティングは必要ない。選手はプロであり、クリーンな野球を目指すだけ。投手はストライクを投げ、野手はしっかりプレーする。先乗り