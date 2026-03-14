きのうは寒の戻りで真冬並みの寒さの所がありましたが、この週末から春らしい気温が続くようになりそうです。さくらの季節が続々とスタートするかもしれません。けさにかけては関東の南の低気圧の影響で、伊豆諸島で荒れた天気になりました。3月としては記録的な大雨になった所や台風並みの暴風が吹き荒れた所があります。雨のピークは午前中には過ぎますが、午後も強風が残りそうですし、高波にも厳重な警戒が必要です。さらに本