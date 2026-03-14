【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−2 ハンブルガーSV（日本時間3月7日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、ボルトを真似して“爆速化”した走り方ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人が、自慢のスピードに関する“ある噂”の真相を初公開している。ヴォルフスブルクは、日本時間3月7日に行われたブンデスリーガ第25節でハンブルガーSVと対戦。この試合を中継したABEMAでは、試合前に塩貝の独占インタビュー