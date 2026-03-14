5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、4月25日放送の日本テレビ系『全力チャンプ』の番組公式応援団に就任した。【全身ショット】爽やか！イエローシャツにジャケット姿の佐野勇斗同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。「主役は全国民！すべての人に大会を」をコンセプトとし、普段スポットライトの当たらない隠れた才能の持ち主や未来のスターを輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開