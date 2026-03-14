引っ越しシーズンの3月から4月にかけて、希望する日程で引っ越しができない「引っ越し難民」が増えるなか、国土交通省は今年の予約状況を公表しました。国土交通省が公表した引っ越しの予約状況によりますと、今月28日から来月4日までは「非常に混雑している」、今月14日と20日から27日、来月5日と11日は「混雑している」状況だということです。転勤や進学が集中する3月から4月にかけて、ドライバー不足などの影響で希望する日程で