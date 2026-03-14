日本テレビが手がける令和の新恋愛バラエティシリーズ『星の見える町で』の制作が決定した。恋と移住をテーマに地上波放送と配信オリジナルコンテンツを展開予定。それに伴い、番組公式サイトでは出演者となる女性の募集を開始した【番組カット】デコルテあらわ！イケメン格闘家に思いを寄せるモデル本作は、東京で多忙な日々を送る女性たちが、豊かな自然と満天の星空に包まれた地方の町で期間限定の“プチ移住”を体験するド