ドミニカの練習風景を視察する韓国ナイン(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、現地時間3月13日から、いよいよ準々決勝ラウンドがスタート。1次ラウンドを勝ち抜けた8チームが負けたら終わりの戦いに挑む。【動画】米実況が「日本を離れる時に最も辛いこと」を告白公開した“涙の別れ”の映像を見る全4カードともに注目に対する中で、小さくない話題を集めているのが、ドミニカ共和国と韓国のマッチ