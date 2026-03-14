歌手でタレントの堀ちえみ（59）が13日に自身のブログを更新。腰の痛みがはり治療で改善したことを報告した。堀は「あれほど痛くて辛かった、腰椎狭窄症と腰椎すべり症。今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」とつづった。続けて「上野の路上で腰の激痛に襲われ、一歩踏み出すのも辛くてどう身体を動かせば良いのか苦しんでいました。慌てて車から飛んだきた主人に抱えられ、