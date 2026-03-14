「日本一美しいセクシードラマー」として話題のガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が13日までにインスタグラムを更新。Tバック着用ショットを公開した。大野は「お尻フェチさん集合〜!!」とコメント。大野はTバックを着用しており、ヒップラインから、下半身を強調させたアングルのショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「マジぎゅんぎゅんぎゅん好きすぎてケツ！」「攻めてますね〜凄い！」「ダメみえす