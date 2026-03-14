声優の佐久間レイが、13日にXを更新。亡くなったことが同日に発表された、声優の池田昌子さんをしのんだ。佐久間は「大好きな人池田昌子さんが旅立たれた事を知り、ぽっかり心に穴が空いたようです」と心境を明かした。続けて「私の書く拙い朗読劇を何作品も演じて下さった。私は昌子さんとご一緒したくて作品を書いた。導いてくださったのだと今更ながらその存在のあたたかさを噛み締めています」と回顧し「本当に大好きでした