JR東日本は、きょうから運賃を値上げします。全面的な値上げは民営化後、初めてです。JR東日本は、きょうから運賃を平均で7.1%値上げし、山手線などの初乗り運賃は切符の場合150円から160円に値上がりします。また、通勤定期の値上げ幅は平均12%におよびます。値上げを前に、東京駅では運賃表の交換作業が行われました。担当者「引き続き安全安定輸送の確保とサービス品質の向上に努め、お客様に安心して快適にご利用いただける鉄