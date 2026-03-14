JR東日本のロゴJR東日本は14日、運賃を平均7.1％値上げした。消費税増税などを除く本格的な引き上げは1987年の民営化後初めて。首都圏の路線は私鉄との競争で安く設定してきた経緯があり、利用者の多い都市部で値上げ幅が大きくなる。東京駅では13日の運行が終了した後、切符売り場に掲示している運賃表を、新たな金額を反映した表に取り換える作業が行われた。首都圏の路線は、他の地域より割安な「電車特定区間」と「山手