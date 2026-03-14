モデルの谷碧（27）が13日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「3rdDVDのジャケットが公開されました」と投稿した。公開された3rdDVD「女神の誘惑」のジャケットとして衝撃的な白のハイレグショットを披露。胸元も大きく露出されたデザイン。さらに極端に布面積の少ない黒と白のマイクロビキニ水着ショットもアップし「予約受付が開始しているので皆さんゲットしてね」と願った。ファンやフォロワーからも「超ハイレグ過