日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手がベネズエラのミゲル・カブレラ打撃コーチの秘策について、冗談交じりに返答しました。ベネズエラ代表のカブレラコーチは現役時代通算3174安打、511本塁打、1881打点の成績を残し、ベネズエラの英雄とも呼ばれた伝説の選手。日本時間12日の試合でベネズエラはドミニカ共和国に敗れ、準々決勝は日本との対戦に決まりました。試合後、取材に応じたカブレラコーチは、日本戦について「大谷翔平は