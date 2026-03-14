「名探偵コナン」鈴木園子役等で知られる声優の松井菜桜子が13日、Xを更新。同日、3日に87歳で亡くなったことが発表された声優の池田昌子さんをしのんだ。松井は「池田昌子さん…サイレントメビウスでは香津美のお母さん役を演じてくださいました」と書き出し「スタジオで並んで座っている時に若輩者の私に、微笑みながら『これでいいのかな？』と尋ねてくださる姿がとても愛らしく、私はその時に『昌子さんのように偉ぶらず、しな