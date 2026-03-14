「自分の役割を全うしてくれることを願う」優勝候補のドミニカ共和国に、韓国が挑む。【WBC】「日本と韓国だけ優遇されている」怒る台湾先発は経験豊富な“コリアンモンスター”リュ・ヒョンジン（38、ハンファ・イーグルス）だ。韓国でオープン戦を戦うハンファのキム・ギョンムン監督は、長年苦楽を共にしてきた愛弟子の快投を祈った。WBC韓国代表は3月14日（日本時間）、マイアミでドミニカとの準々決勝に臨む。奇跡的に1次ラウ