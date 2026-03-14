【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１１９・３８ドル安の４万６５５８・４７ドルだった。値下がりは４営業日連続。イラン沖のホルムズ海峡を巡る情勢悪化で原油価格が上昇し、物価高や景気減速につながるとの懸念から売りが優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２０６・６２ポイント安の２万２１０５・３６だった。