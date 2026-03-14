シリーズ「東日本大震災15年の物語」。最終回の今回は、和田記者の取材です。 【写真を見る】「恐怖の防災から希望の防災へ」教え子の死を胸に..."生きる力"伝え続ける元教諭 生徒たちに背中を押されて踏み出した新たな人生の役割 ＜和田啓記者＞ 私が仙台で被災したときに出会った学校の先生がいます。 先生は震災の経験を子どもたちに向けて発信し続けていますが、当初から前を向けたわけではありません。 何が先生