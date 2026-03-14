14年ぶりに再稼働した新潟県の柏崎刈羽原発6号機で漏電を示す警報が鳴り、東京電力は18日に予定していた営業運転の再開を延期することを決めました。東電よりますと、おととい午後4時ごろ、6号機で発電機からわずかな漏電があったことを示す警報が鳴りました。そのため、発電と送電を止め原因を詳しく調べることを決めたということです。外部への放射能の影響はなく、原子炉の運転自体は止めないとしています。柏崎刈羽原発菊川