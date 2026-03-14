アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ政府はイランの新しい最高指導者のモジタバ師が負傷した模様だと明らかにしました。アメリカヘグセス国防長官「（イランの）いわゆる“最高指導者”が負傷し、外見が傷ついた模様だ」アメリカのヘグセス国防長官は13日、イランの最高指導者・モジタバ師についてこのように述べた上で、「昨日発表された声明には声も映像もなかった」と主張しました。また、この日、過