新年度予算案はきのう夜、衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。森英介 衆院議長「令和8年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告の通り可決いたしました」過去最大となる122兆3092億円の新年度予算案はきのう夜、衆議院本会議で採決がおこなわれ、自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決し、参議院に送られました。中道改革連合や国民民主党などすべての野党は反対しました。高市総理が予算