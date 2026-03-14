ＮＹ各市場５時台ダウ平均は１１９ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間16:04）（日本時間05:04） ダウ平均46558.47（-119.38-0.26%） ナスダック22105.36（-206.62-0.93%） CME日経平均先物53075（大証終比：-295-0.56%） 欧州株式13日終値 英FT100 10261.15（-44.00-0.43%） 独DAX 23447.29（-142.36-0.60%） 仏CAC40 7911.53（-72.91-0.91%） 米国債利