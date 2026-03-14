ドルは高値圏もみ合い、ドルインデックスは100.477まで上昇＝NY為替 NY終盤、動きは落ち着いているものの、ドル高圏で張り付いた状態。ドルインデックスは100.477を付けており、昨年11月の100.36を超え、昨年5月以来の高値圏。 USDJPY 100.67DXY 100.468