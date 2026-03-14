NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5061.70（-64.10） 金４月限は続落。時間外取引は、米政府がロシア産原油の追加販売を許可したことを受けて買い優勢となったが、ホルムズ海峡封鎖に対する懸念から戻りを売られた。欧州時間に入ると、ドル高一服を受けて押し目を買われた。日中取引では、米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の伸び鈍化などを受けて押し目を買われたが、ドル高を受けて戻りを売られた。 MINKABU PRE