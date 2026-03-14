中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。3月14日（土）放送の第６回は、中丸の所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの後輩グループ「B&ZAI（バンザイ）」のメンバー、菅田琳寧（すげたりんね）と川粼星輝（かわさきほ