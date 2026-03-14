「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦興行に向けた会見が１３日、横浜市内で行われた。負傷判定決着となった昨年９月の王座決定戦の再戦に臨むＷＢＡ世界ミニマム級王者の松本流星（帝拳）は「前回、あの終わり方に悔しい思いだった。進化した姿を見せたい」と“完全決着”での初防衛を誓った。一方、再び世界に挑戦する高田勇仁（ライオンズ）は「ダ