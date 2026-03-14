今度こそ、さよなら、錦織（吉沢亮）。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」ではトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）がふたりの戸籍問題で松江に戻る。そこで再会した錦織はすっかりやつれていた。そんな錦織によるリテラリーアシスタントとしてヘブンへの最後の壮絶なご奉公。 参考：『ばけばけ』錦織をなぜ“ナレ死”に？制作陣が明かす、吉沢亮